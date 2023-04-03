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Трансляция пресс-конференции о старте патриотической кампании "Мы помним!"

Общество, 12:50 03 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции, посвященную старту патриотической кампании "Мы помним!", проводит информационное агентство "Тюменская линия" 3 апреля, начало - в 13 часов.

В пресс-конференции примет участие федеральный координатор по Уральскому федеральному округу всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", руководитель Тюменского регионального отделения "Молодая гвардия Единой России" Владимир Сбитнев.

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