Трансляция пресс-конференции о старте патриотической кампании "Мы помним!"
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Трансляцию пресс-конференции, посвященную старту патриотической кампании "Мы помним!", проводит информационное агентство "Тюменская линия" 3 апреля, начало - в 13 часов.
В пресс-конференции примет участие федеральный координатор по Уральскому федеральному округу всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", руководитель Тюменского регионального отделения "Молодая гвардия Единой России" Владимир Сбитнев.