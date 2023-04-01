Почти 14 тысяч ипотек оформили в Тюменской области за два месяца 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 тыс. 951 ипотечная сделка зарегистрирована управлением Росреестра по Тюменской области по итогам двух месяцев 2023 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 1 тыс. 271 приходится на льготную ипотеку.

В регионе реализуется программа, разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом "Ипотека за 24 часа", которая значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации. Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются управлением в течение одного дня, в случае отсутствия причин, препятствующих регистрации.

"Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных услуг, - рассказали Megatyumen.ru в пресс-службе управления Росреестра по Тюменской области.

Проконсультироваться по интересующим вопросам в сфере учета и регистрации прав на объекты недвижимости можно по телефону – (3452) 55-58-58. Информацию по вопросу получения сведений из ЕГРН можно узнать по телефону для справок тюменского филиала Кадастровой палаты – (3452) 25-90-01.