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Жители Тюменской области могут проверить знания о правилах посещения лесов

Общество, 14:07 02 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверить знания о правилах посещения лесов могут жители Тюменской области до 7 апреля. Департамент лесного комплекса региона предлагает пройти несложный опрос.

Вопросы размещены на портале Госуслуги. Ответы на них занимают менее трех минут. По предварительным данным 81 % респондентов соблюдают ежегодный запрет на посещение лесов в пожароопасный период. В другое время, когда доступ в леса разрешен, 36,8 % ответивших убирают после себя бумагу и мусор, еще треть – разжигают костер только в отведенных для этого местах и в безопасный период.

Опрос можно пройти по ссылке.

Напомним, с 3 апреля в Тюменской области начинает действовать особый противопожарный режим. С этой же даты объявляется и пожароопасный сезон в лесах.

Оксана Корнеенкова

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# пожароопасный сезон

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