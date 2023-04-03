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Тюменцам напомнили простые правила сохранения и укрепления здоровья

Общество, 18:53 03 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неделя продвижения здорового образа жизни проходит в Тюменской области с 3 по 9 апреля. Она приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики подготовил карточки, в которых прописаны простые истины сохранения и укрепления здоровья.

Как отмечают медики, неинфекционные заболевания в 70 % случаев являются причиной преждевременной смерти, поэтому укрепление здоровья населения одна из актуальных задач здравоохранения, важным аспектом которой является здоровый образ жизни.

ЗОЖ — оптимальное качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека, направленным на сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия на него природных и социальных факторов окружающей среды. Как показано в многочисленных исследованиях, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, качественное сбалансированное питание, управление стрессом приводят к оздоровлению организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности.

Снижается риск многих проблем, связанных со здоровьем, во всех возрастных группах: смертность от всех причин и сердечно-сосудистая смертность у здоровых лиц и страдающих данными заболеваниями.

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# ЗОЖ , Медицина , профилактика , физкультура и спорт

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