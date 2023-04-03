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Сохранить зрение помогает ялуторовчанам обследование на офтальмологическом тонометре

Общество, 17:47 03 апреля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 3 тыс. 500 пациентов прошли обследование на новом портативном офтальмологическом тонометре в областной больнице № 23 в Ялуторовске, сообщает региональный департамент здравоохранения.

С апреля 2022 года ежедневно 15-20 человек проходят процедуру, позволяющую выявить атрофию нервных волокон, нарушение питания глазного яблока и вовремя назначить лечение, чтобы спасти пациенту зрение.

Современное оборудование появилось в областной больнице в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

"Важно своевременно измерять внутриглазное давление и следовать всем назначениям лечащего врача", - рассказал врач-офтальмолог взрослого поликлинического отделения областной больницы № 23 Фирдавси Саидов.

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# офтальмология , Ялуторовск

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