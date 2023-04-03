Спасатели аэропорта Ремезов стали лучшими на состязаниях по волейболу

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта "Ремезов" победила в соревнованиях по волейболу в рамках Спартакиады среди подразделений 8 ПСО в Тобольске.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Ремезов, участие в поединках приняли шесть команд, которые были разбиты на две группы. Команда СПАСОП одержала в своей группе две победы со счетом 2:0 и вышла в финал. Соперником по решающей встрече стала команда 153-й пожарно-спасательной части из Вагая. Ее представители аэропорта также обыграли со счетом - 2:0. Третье место у представителей 128-й пожарно-спасательной части.

"Соревнования понравились. Хорошая организация, достойные соперники. Наша команда выступала первый раз, но удалось хорошо себя проявить. Ждем следующие соревнования в других дисциплинах", - рассказал представитель команды аэропорта Ремезов Алексей Баскаль.

Добавим, служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Ремезов насчитывает 44 человека. Служба укомплектована аварийно-спасательной техникой и оснащена современным пожарно-техническим оборудованием.