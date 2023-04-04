720 пар-юбиляров Тюменской области получили губернаторскую выплату

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

720 семейных пар Тюменской области получили в 2023 году губернаторскую выплату к юбилею брака. Для поддержки юбиляров из регионального бюджета направлено свыше 16 млн рублей, сообщает инфоцентр правительства области.

Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-летие супружеской жизни.

Подать заявление может один из супругов в МФЦ, через учреждения соцобслуживания по месту жительства, а также через портал услуг Тюменской области. Номер горячей линии: 8-800-1-00000-1.