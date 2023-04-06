80 школьников Тюменской области впервые примут участие в культурно-образовательном форуме

kto72.ru kto72.ru

80 школьников в возрасте от 14 до 18 лет впервые станут участниками III Культурно-образовательного форума Тюменской области, который пройдет на площадке музейного комплекса им. И. Я. Словцова 13 апреля. Ребят ждут мотивационные лекции, практические занятия от федеральных экспертов и обучение проектной деятельности, сообщает региональный департамент культуры.

Завершится день защитой творческих проектов, лучший из которых представит Тюменскую область на Всероссийском детском культурном форуме в Москве.

В роли спикеров на детском дне выступят сооснователь агентства "Команда+1" и стартапа "Темза" Максим Шелунцов, создатель и руководитель интернет-сообщества "Международный клуб театральных менеджеров" Евгения Карпанина, генеральный директор BAZA MEDIA, продюсер Андрей Зубов, эксперт проекта "Инклюзивный музей" ИКОМ России Елена Шарова, руководитель ансамбля "Мока project" Михаил Топалиди, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев, художник, основатель стиля живописи Филумизм Игорь Рязанцев, директор театра "Мимикрия" Полина Захарова, актер Ярослав Могильников, блогер Роман Немычников и тренер по сервис-дизайну, управлению клиентским сервисом и коммуникациям Игорь Савельев.

"Мы стремимся к тому, чтобы детский день культурно-образовательного форума не был похож на обычный учебный день в школе. Поэтому помимо интеллектуальных компетенций предложим ребятам проработать навыки управления и общения. Нам удалось объединить действительно первоклассных мастеров своего дела, интересных личностей, общение с которыми, не сомневаюсь, впечатлит новое поколение деятелей культуры нашего региона", – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Далее программу III Культурно-образовательного форума Тюменской области продолжит выездной лекторий Санкт-Петербургского международного культурного форума "Культура 2.0". С 14 по 16 апреля состоится выездная программа для сотрудников музеев, театров, библиотек, работников дополнительного образования и сферы зрелищных событий из всех муниципальных образований юга Тюменской области.

Присоединиться к выездной программе можно на коммерческой основе, заполнив до 10 апреля заявку на официальном сайте форума.

Культурно-образовательный форум Тюменской области проходит в рамках реализации нацпроекта "Культура".