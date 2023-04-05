Жительницы Тюменской области могут пойти служить по контракту

| Фото: Минобороны России ВКонтакте | Фото: Минобороны России ВКонтакте

Женщины из Тюменской области могут пойти служить по контракту. В основном их берут на вакантные должности, для которых необходимо медицинское образование, рассказали в региональном военкомате.

В ведомстве пояснили, что проходить военную службу по контракту можно в различных воинских частях на всей территории России. Как тех, которые принимают участие в специальной военной операции, так и в выполняющих иные задачи в интересах обороноспособности страны.

В перечне востребованных на данный момент специальностей - водители, пулеметчики, гранатометчики, снайперы, разведчики-пулеметчики, разведчики-снайперы, разведчики-саперы, операторы БПЛА.

Кроме того, для танков БМП и БТР нужны командиры, механики-водители и наводчики-операторы, а для артиллерии - командир орудия, номер расчета орудия, корректировщик. Требуются также военные врачи различного профиля, фельдшеры и медсестры.

Поступить на военную службу можно россиянам и иностранным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет.