В социальные гостиные Тюменской области за все время работы обратились более 6 тыс. женщин

| Фото: Региональный центр "Семья" | Фото: Региональный центр "Семья"

Во всех 26-ти муниципалитетах Тюменской области действуют социальные гостиные. На сегодняшний день их уже более 80-ти. За все время работы, сообщает пресс-служба областной думы, число обращений туда превысило шесть тысяч.

Поддержке семей мобилизованных бойцов, по мнению председателя областной думы Фуата Сайфитдинова, уделяется сегодня самое серьезное внимание, работа социальных гостиных тоже доказала свою эффективность и востребованность.

"В регионе создана комплексная система мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, которая включает помощь в обучении, трудоустройстве, социальном обслуживании, уходе за детьми и оздоровлении, - отметил Фуат Сайфитдинов. - Приняты все необходимые правовые акты. Помимо законодательной деятельности, депутаты областной думы активно включились в добровольческое движение, оказывают постоянную поддержку семьям наших бойцов. Сообща всегда легче переживать трудные времена".

Работу социальных гостиных, располагающихся в Тюмени и Тюменском районе, изучили депутаты регионального парламента в рамках подготовки к Совету представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

В социальных гостиных проходят встречи с семьями мобилизованных, решаются различные вопросы, ведётся серьёзная работа со специалистами: юристами, психологами, медиками, сотрудниками службы занятости и многими другими.

Депутаты Тюменской областной думы, как сообщил заместитель председателя Владимир Сысоев, приняли поправки в региональное законодательство. "Семьи мобилизованных внесены в категорию лиц, которые могут бесплатно получить юридическую поддержку. К примеру, оформить справки, исковое и другие заявления. Закон начал работать. Средства в бюджете запланированы", - подчеркнул он.