Иван Квитка: участникам спецоперации и их семьям гарантирована бесплатная юридическая помощь

| Фото: из Telegram-канала депутата Госдумы Ивана Квитки | Фото: из Telegram-канала депутата Госдумы Ивана Квитки

Участникам спецоперации и их семьям гарантирована бесплатная юридическая помощь, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Иван Квитка.

"Поддержал законопроект в первом чтении. Его мы сегодня рассматривали на пленарном заседание в Госдуме. Инициатива вносит изменения в федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в РФ", – написал Иван Квитка.

Сейчас безвозмездную помощь адвокатов могут получать ветераны, инвалиды, пенсионеры, сироты, усыновители и опекуны, недееспособные и малоимущие граждане. Законопроект расширяет список льготных категорий.

"Военнослужащие, участники СВО, и их родственники смогут бесплатно получать юрконсультации по вопросам различных выплат, предоставления кредитных каникул или помощь в оформлении документов. Система востребована. За 11 лет ее работы более миллиона наших граждан воспользовались услугами государственных адвокатских центров и бюро бесплатной юридической помощи", – заключил депутат Госдумы.