Иван Квитка: участникам спецоперации и их семьям гарантирована бесплатная юридическая помощь
Участникам спецоперации и их семьям гарантирована бесплатная юридическая помощь, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Иван Квитка.
"Поддержал законопроект в первом чтении. Его мы сегодня рассматривали на пленарном заседание в Госдуме. Инициатива вносит изменения в федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в РФ", – написал Иван Квитка.
Сейчас безвозмездную помощь адвокатов могут получать ветераны, инвалиды, пенсионеры, сироты, усыновители и опекуны, недееспособные и малоимущие граждане. Законопроект расширяет список льготных категорий.
"Военнослужащие, участники СВО, и их родственники смогут бесплатно получать юрконсультации по вопросам различных выплат, предоставления кредитных каникул или помощь в оформлении документов. Система востребована. За 11 лет ее работы более миллиона наших граждан воспользовались услугами государственных адвокатских центров и бюро бесплатной юридической помощи", – заключил депутат Госдумы.