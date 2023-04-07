Лебеди-кликуны вернулись в Тюменскую область немного раньше

| Фото: vk.com/evzamyatin | Фото: vk.com/evzamyatin

Лебеди-кликуны рано возвращаются с мест зимовок, когда ещё лежит снег. Самых первых лебедей заметили в Ишимском районе 25 марта. В Тюмени пару грациозных птиц зафиксировали вдоль Салаирского тракта над Турой 5 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева.

"В рамках ежегодной акции "Весна идёт" любители птиц и профессиональные орнитологи отмечают прилёт пернатых мигрантов как раз во время этой акции. 25 марта был замечен первый лебедь-кликун в Ишимском районе, затем 26 марта - в Нижнетавдинском районе. Я сама лично видела двух летящих птиц в окрестностях Тюмени", - рассказала Полина.

| Фото: vk.com/evzamyatin | Фото: vk.com/evzamyatin

Для сравнения, первых лебедей в Тюмени в 2022 году любители-орнитологи приметили в районе Лесобазы 10 апреля. Через два дня перелетных птиц увидели ялуторовчане.

Ежегодно возвращение лебедей отмечают и жители Тобольского района. Так, жители дер. Худяковой Кутарбитского поселения встретили и зафиксировали на камеры телефонов стаю белых красавцев.

По словам младшего научного сотрудника института биологии ТюмГУ Полины Показаньевой, с каждым годом лебедей в Тюменской области становится все больше. При этом можно заметить не только кликунов, но и краснокнижных шипунов, которые останавливаются на юге области.

видео Евгения Замятина от 3 апреля для сообщества "Тюменское отделение Союза охраны птиц"

Анжела Лебедева