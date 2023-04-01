Доля отечественных семян в посевную кампанию-2023 в Тюменской области достигла 98%

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Необычайно ранняя весна позволила тюменским аграриям уже 5 апреля начать полевые работы. К посевной кампании сезона 2023 года сельскохозяйственные товаропроизводители, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, запасли семян в объеме, обеспечивающем потребность.

Ждут своего часа более 192 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Из них, по данным департамента агропромышленного комплекса, 98% - отечественной селекции.

По итогам оценки 100 показателей сортовых и посевных качеств, 70% семян соответствуют требованиям. Такие выводы сделали специалисты Россельхозцентра.

"Под посев 2023 года основная осенняя обработка почвы проведена на площади 771 тыс. га или 97,7 % от потребности (789,5 тыс. га), - отмечено в сообщении. - Кроме того, имеются под посев 2023 года паровые поля в объеме 68,9 тыс. га. Посеяно озимых культур 4,93 тыс. га, в том числе на зерно 4,44 гектара. В настоящее время состояние озимых культур оценивается как хорошее".