Владимир Якушев: ситуация с лесными пожарами требует постоянного контроля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

C начала пожароопасного периода 2023 года в Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областях зарегистрировано 100 природных возгораний. Площадь, пройденная огнём, составляет 994 га. На территории ряда регионов УФО введен особый противопожарный режим.

Это отметил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа.

"Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода: это способствует возникновению очагов, - подчеркнул полпред. - Сейчас регионам удаётся быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах: насколько качественно выстроено взаимодействие между органами власти и профильными структурами. Этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание. А при необходимости привлекать дополнительные силы в рамках межрегионального взаимодействия".

В четырех регионах УФО, сообщает пресс-служба полпредства, действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить по телефонам: 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана и 112 – единый номер вызова экстренных служб.