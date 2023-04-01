Суд обязал сеть по производству роллов изменить название
Сеть по производству суши и роллов, точки которой открыты и в Тюмени, по решению Арбитражного суда Красноярского края должна сменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.
По мнению суда, название сети противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой.
В компании настаивали, что ее название — транслитерация предложения "День недели — суббота" на японском языке. Но суд решил, что ответчик не смог доказать, что потребители воспринимают наименование именно так.
С иском обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Ее сотрудники потребовали сменить фирменное наименование юрлица. Сделать это необходимо в течение трех месяцев после вступления решения в силу.