Суд обязал сеть по производству роллов изменить название

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Сеть по производству суши и роллов, точки которой открыты и в Тюмени, по решению Арбитражного суда Красноярского края должна сменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По мнению суда, название сети противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой.

В компании настаивали, что ее название — транслитерация предложения "День недели — суббота" на японском языке. Но суд решил, что ответчик не смог доказать, что потребители воспринимают наименование именно так.

С иском обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Ее сотрудники потребовали сменить фирменное наименование юрлица. Сделать это необходимо в течение трех месяцев после вступления решения в силу.