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Поэт и музыкант Евгения Зонтикова презентует новую песню

Общество, 09:31 12 апреля 2023

из архива Евгении Зонтиковой | Фото: из архива Евгении Зонтиковой

Поэт и музыкант Евгения Зонтикова выступит с авторской программой в арт-кафе Тюменского большого драматического театра 13 апреля в 20 часов. На вечере она представит новую песню, которую готовится записать.

Как рассказала Евгения Зонтикова, в основе новой песни — обрядовый фольклор. У нее другое настроение и звучание по сравнению с предыдущей работой.

"Если авторское дополнение в "Хороводе времен" – это взгляд из современности в прошлое и оценка важности сохранения традиций, то в этот раз мне захотелось добавить в песню больше чувств, представить героиню народной песни и написать текст от ее имени. Очень хочется показать песню слушателям, не дожидаясь записи, поэтому я включила ее в акустическом исполнении в программу ближайшего сольного концерта", — пояснила она.

Напомним, в 2022 году музыкант победила с проектом "Хоровод времен" в конкурсе "Родные города". Грантовые средства направили, в частности, на запись композиций, съемку видеоклипа. Реализацию проекта по внедрению регионального фольклора в современную музыкальную культуру продолжат — тюменцы вошли в число победителей конкурса "Родные города" компании "Газпром нефть".

Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , музыка , Тюменский драматический театр

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