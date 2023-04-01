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Видеоэкскурсию по блиндажу в зоне СВО провел боец из Тюменской области

Общество, 17:30 11 апреля 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Боец с позывным Белый провел видеоэкскурсию с передовой. Он показал, как тюменские бойцы обустроили свой быт в блиндаже, где они отдыхают в часы затишья и продемонстрировал самостоятельно построенную баню.

К возведению подземного сооружения парни подошли основательно: стены обшили деревом, а чтобы земля не проседала, установили подпорки, благодаря генераторам провели электричество. Оборудовали помещения для отдыха, кухню, баню, место для стирки и сушки обуви.

"Баня почти как дома на даче", - пошутил Белый.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, строительные материалы, пилы, генераторы, дополнительное оборудование и обмундирование доставляются из Тюменской области в зону проведения СВО систематически. Обеспечение ребят всем необходимым — на личном контроле у Александра Моора.

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# бойцы , спецоперация

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