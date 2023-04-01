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Более 800 килограммов продукции изъяли у уличных торговцев в Тюмени

Общество, 17:47 12 апреля 2023

департамент потребительского рынка Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка Тюмени

Около 825 кг рыбы и овощей изъяли в местах несанкционированной торговли в Тюмени сотрудники департамента потребительского рынка с 12 марта по 10 апреля, сообщает городская администрация.

На недобросовестных продавцов составили 120 протоколов за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, еще восемь - за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и специального разрешения.

Помимо пренебрежения к санитарным нормам при продаже продуктов питания многие нарушители не убирают за собой, а во время торговли используют вместо прилавков ящики, коробки и другие подручные приспособления, отметили в администрации.

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# стихийная торговля

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