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В Тюмени на закрытии фестиваля Арама Хачатуряна выступит пианистка из Еревана

Общество, 08:19 14 апреля 2023

vk.com/tyumenphilharmonic

Лауреат международных конкурсов, профессор Ереванской консерватории, директор Дома-музея А.И. Хачатуряна в Ереване, пианистка Армине Григорян выступит солисткой на закрытии фестиваля Арама Хачатуряна в Тюменской филармонии 19 апреля в 19 часов.

По информации организаторов, тюменским слушателям Армине Григорян хорошо известна по виртуозному исполнению музыки Хачатуряна, Шостаковича, Чайковского в составе трио имени Хачатуряна.

В программе вечера прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Арама Хачатуряна - новаторское произведение и значительное явление в советской музыке. По словам самого композитора, в нём преобладает "жизнерадостное начало свободного соревнования солиста-виртуоза с симфоническим оркестром".

Билеты можно пробрести онлайн по ссылке.

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# Тюменская филармония

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