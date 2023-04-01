В Тюмени на закрытии фестиваля Арама Хачатуряна выступит пианистка из Еревана

vk.com/tyumenphilharmonic vk.com/tyumenphilharmonic

Лауреат международных конкурсов, профессор Ереванской консерватории, директор Дома-музея А.И. Хачатуряна в Ереване, пианистка Армине Григорян выступит солисткой на закрытии фестиваля Арама Хачатуряна в Тюменской филармонии 19 апреля в 19 часов.

По информации организаторов, тюменским слушателям Армине Григорян хорошо известна по виртуозному исполнению музыки Хачатуряна, Шостаковича, Чайковского в составе трио имени Хачатуряна.

В программе вечера прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Арама Хачатуряна - новаторское произведение и значительное явление в советской музыке. По словам самого композитора, в нём преобладает "жизнерадостное начало свободного соревнования солиста-виртуоза с симфоническим оркестром".

Билеты можно пробрести онлайн по ссылке.