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Голышмановские земледельцы вносят на полях минеральные удобрения

Экономика, 18:04 13 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Бригада ООО СП "Голышмановское" приступила к весенне-полевым работам. В первую очередь земледельцы вносят минеральные удобрения из расчета 80 кг/га.

По информации регионального департамента АПК, в хозяйстве посеяно 2 тыс. 800 гектаров многолетних трав. Подкормки требует около 400 гектаров.

"Аграрии работают оперативно - на сегодня удобрения внесли уже на 100 гектарах. А все благодаря высокой подготовке к работам. Техника на ходу, а на складах уже более 9500 тонн минеральных удобрений", - отметили в ведомстве.

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# АПК , посевная кампания

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