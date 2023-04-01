Голышмановские земледельцы вносят на полях минеральные удобрения

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Бригада ООО СП "Голышмановское" приступила к весенне-полевым работам. В первую очередь земледельцы вносят минеральные удобрения из расчета 80 кг/га.

По информации регионального департамента АПК, в хозяйстве посеяно 2 тыс. 800 гектаров многолетних трав. Подкормки требует около 400 гектаров.

"Аграрии работают оперативно - на сегодня удобрения внесли уже на 100 гектарах. А все благодаря высокой подготовке к работам. Техника на ходу, а на складах уже более 9500 тонн минеральных удобрений", - отметили в ведомстве.