О героях Родины рассказали тюменским школьникам в День космонавтики

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Литературно-познавательную программу "Гагаринский урок "Герои Родины" провели для школьников Тюмени. Мероприятие, посвященное Дню космонавтики, состоялось в областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Открывая встречу, директор городского департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич поздравил ребят и педагогов с праздником.

"Быть первым космонавтом – значит открыть дорогу в неизвестность - это великий подвиг. После старта Юрия Гагарина прошло много лет, в космонавтике многое изменилось, но подвиг первого человека не забудется никогда", - подчеркнул он.

Юнармейцы, воспитанники спортивных школ и детско-юношеских центров Тюмени познакомились с историей российской космонавтики, посмотрели фильм о полете Юрия Гагарина, а также приняли участие в интеллектуальной викторине.

Школьники встретились и с ефрейтором Иваном Жуковым, участвующим в СВО. Он рассказал ребятам о своем отношении ко Дню космонавтики и подвигу Гагарина, посоветовал им всегда верить в себя и четко следовать своим целям.