Восемь компаний Тюменской области вышли в финал национальной премии "Золотой Меркурий"

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Восемь компаний Тюменской области признаны победителями конкурсного отбора национальной премии "Золотой Меркурий". Итоги подвели в тюменском музее "Усадьба Колокольниковых" 14 апреля.

Премия учреждена в России экономистом, государственным деятелем Евгением Примаковым 20 лет назад. По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольги Езикеевой, участие в этом престижном для бизнеса конкурсе – это возможность наладить новые коммуникации, изучить рынки других регионов.

"Любой бизнес должен заявлять о том, что он есть. Премия - это один из способов продвижения бизнеса. Сейчас, как никогда, важна взаимосвязь между компаниями, предпринимателями. Национальная премия – место общения. Ведь там встретятся бизнесмены со всей страны", - добавила она.

42 компании подали заявки на участие в региональном этапе премии "Золотой Меркурий". Эксперты оценивали показатели предприятий, связанные с объемом выручки, прибыльностью, количеством сотрудников, уровнем средней заработной платы.

Отдельно смотрели качественные характеристики – активность в реализации социальных и благотворительных проектах, участие в конкурсах, форумах и так далее.

В итоге диплом победителя в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства" достался ООО "Сибжилстрой". Лучшим малым предприятием в сфере производства потребительской продукции признана торговая марка "Умничка". ООО "Новые Технологии Севера" - лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности.

В номинации "Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства" победа досталась АО "Аминосиб". ООО "ЭксПроф" - лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции. ООО "МИДО" - лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг. Лучшим семейным предприятием региона признано ООО "Тюменские Автотранспортные услуги".

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Диплом победителя в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере услуг" организаторы конкурса вручили мастерской Андрея Табанакова. Известный тюменский архитектор начал путь в бизнес в 1993 году. Для реализации проектов потребовались технологии и материалы. Так начался поиск партнеров, как в России, так и за границей, рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Андрей Табанаков.

"Вслед за этим возникло собственное производство. Мы не могли найти достойных подрядчиков в регионе, в городе. Приходилось приглашать из других городов. Потом решили, что можем сами реализовывать свои задумки, собственными силами. Так проще и дешевле для наших заказчиков", - говорит основатель мастерской.

Объекты мастерской Табанакова известны далеко за пределами страны. В прошлом году они открыли в Тюмени выставочное пространство, в котором проходят различные мероприятия.

Следущее направление деятельности бизнеса – туризм. По словам Андрея Табанакова, идея открытия объекта основана на природных богатствах региона, в частности на минеральной воде.

"Мне всегда была интересна наша минеральная вода, я очень долго и упорно подталкивал представителей власти к тому, что эту тему надо развивать. Мы пока разрабатываем этот объект, он будет, в первую очередь, для оздоровления. Расположится в пределах агломерации", - уточнил Андрей Табанаков.

Победители нацпремии "Золотой Меркурий" представят регион на федеральном этапе в Москве в июне.

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Анжела Лебедева