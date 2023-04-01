Чем питаются тюменцы, узнают специалисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выборочное наблюдение рациона питания жителей Тюменской области проведут специалисты Тюменьстата. В обследование включены 480 домохозяйств, из них 300 в городах и 180 — в селах.

Интервьюеры спросят о привычном рационе питания, его энергетической и питательной ценности. Влияют ли привычки, социальные и экономические факторы на обеспечение полноценного и здорового питания? Также в анкете будут вопросы о состоянии здоровья, физической активности, употреблении алкоголя и курении, о следовании принципам здорового питания. Кроме того, опрашиваемым предстоит перечислить свое меню за последние 24 часа.

Полученные сведения являются конфиденциальными, для обработки будут использоваться обезличенные данные. Результаты наблюдения предназначены для мониторинга и оценки эффективности демографической политики РФ до 2025 года, пишет "Вслух.ру".