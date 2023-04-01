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Владимир Якушев поздравил жителей УФО с праздником Пасхи

Общество, 10:02 16 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник Воскресения Христова напоминает нам о том, как важно сохранять веру и противостоять слабостям, думать о ближних и защищать нравственные ценности, созидать и нести в наш мир добро.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей с праздником Пасхи.

"Это радостный день для всех православных христиан. День, который наполняет мысли светом, а сердце любовью", - отметил полпред.

Он пожелал жителям округа счастья, здоровья и согласия в семье.

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# Владимир Якушев , Пасха

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