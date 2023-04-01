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Врачи скорой оказали помощь 1 тыс. 23 тюменцам в выходные

Общество, 12:14 17 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 23 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой в выходные, 15 и 16 апреля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В экстренной форме поступило 492 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 492 пациента.

С 8 до 21 часа диспетчеры передали в поликлиники 835 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 83 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# неотложная помощь , скорая помощь

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