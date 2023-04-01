Врачи скорой оказали помощь 1 тыс. 23 тюменцам в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 23 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой в выходные, 15 и 16 апреля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В экстренной форме поступило 492 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 492 пациента.

С 8 до 21 часа диспетчеры передали в поликлиники 835 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 83 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.