Специалисты проверят качество дороги по ул. Суходольской в Тюмени

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

450 м дороги по ул. Суходольской в Тюмени проверят специалисты. Представители МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени" исследуют ее на предмет дефектов и повреждений, обратят внимание на состояние асфальта, разметки, технических средств организации дорожного движения, сообщает администрация города.

В случае выявления дефектов подрядная организация обязана будет устранить их за счет собственных средств, так как гарантийные обязательства на дорожное полотно распространяются на четыре года.

Дорогу по этой улице отремонтировали три года назад. Методом фрезерования обновили асфальтобетонное полотно, провели частичный ремонт тротуаров, бордюров. Там, где требовалось, заменили и обновили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Этот участок имеет большое значение для жителей близлежащих домов. По нему проходят маршруты общественного транспорта №44 и №73. Автовладельцы часто выбирают ее в качестве альтернативного способа передвижения внутри квартала.

Добавим, что в Тюмени за четыре года реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние привели 90,8 км дорог.