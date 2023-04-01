Три проекта тюменского вуза выиграли гранты на создание акселераторов

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Три проекта Тюменского госуниверситета признаны лучшими в конкурсном отборе на организацию акселерационных программ. Они получат государственную грантовую поддержку, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Акселераторы объединены общей концепцией развития студенческих технологических решений и инициатив обучающихся – "Архитекторы будущего". Они получили максимальные баллы от экспертов.

В этом году в Тюмени реализуют "Архитекторы будущего: Эдунет". Проект посвящен образовательным технологиям и решениям по развитию человеческого потенциала.

Программа "Архитекторы будущего: Технет" аккумулирует инженерно-технические и технологические решения, цифровое проектирование и моделирование, компьютерный инжиниринг, а также смежные направления, способные повысить эффективность промышленного сектора экономики.

"Архитекторы будущего: Хоумнет" будет направлен на построение высокотехнологичной экосистемы комфортной и безопасной жизнедеятельности человека, повышения качества жизни за счет технологий.

"Тот факт, что эксперты высоко оценили проекты поддержки студенческого технологического предпринимательства Тюменского государственного университета, показателен. Мы второй год подряд представляем программы, которые отвечают наиболее актуальным вызовам развития территории. Однако еще более значимыми являются те качественные и количественные результаты, которые демонстрируют студенты-новаторы. Уже в рамках первого акселератора были объединены более 1000 предпринимательских идей и сформированы более 150 стартап-проектов", – отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В конкурсном отборе приняли участие более 150 университетов страны, предоставившие на экспертизу от одного до трех проектов.

Конкурс проводился АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" в рамках Федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Запуск сквозного трека технологического предпринимательства в образовательном пространстве студентов – одна из задач университета в рамках реализации программы стратегического лидерства "Приоритет 2030".