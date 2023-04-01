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Всероссийская премия "За верность науке" проходит по 14 номинациям

Общество, 17:20 18 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на IX Всероссийскую премию "За верность науке" стартовал. В 2023 году она включает 14 номинаций, из них четыре — новые, сообщает Минобрнауки РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, в Год педагога и наставника добавлена новая номинация "Наставник".

"Популяризаторы отечественной науки и высшего образования за рубежом теперь могут подать заявку в номинации "Наука — миру". В этом году к участию в премии приглашены популяризаторы российской науки из Китая, Вьетнама, Кубы и других стран. Как известно, наука не имеет границ. Также с этого года мы будем отмечать специальной номинацией вклад в проекты Десятилетия науки и технологий, проводимого по инициативе президента", — сказал он.

Сбор заявок пройдет до 12 сентября. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в октябре 2023 года. Победители получат денежное вознаграждение, а также специальные призы партнеров конкурса.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков напомнил, что премия присуждается с 2015 года. За это время она претерпела качественные изменения.

"Наша с вами задача — поддерживать и помогать создавать новые медийные проекты, авторы которых правдиво и доступно рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях наших ученых. Мы видим, что только за последние два года — с 2020 по 2022 годы — количество заявок от участников выросло с 312 до 1165. В связи с этим в этом году расширен состав членов экспертного совета. В 2023 году в него вошло 68 человек, в прошлом — 57", — отметил он.

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# Валерий Фальков , наука

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