Итоги третьего всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства будет контролировать Марат Хуснуллин

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Глава правительства Михаил Мишустин поручил контролировать итоги третьего всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства своему заместителю Марату Хуснуллину.

Голосование, сообщается на сайте правительства, началось 15 апреля. Перечень объектов был составлен на основе предложений самих граждан. Оно будет проходить на специально созданной электронной платформе в течение 1,5 месяца.

Таким образом, жители сами решат, какие объекты должны преобразиться в их населенных пунктах. Теперь голосование пройдет более чем в 1,5 тыс. муниципальных образований, где будут выбирать из более чем 5 тыс. объектов.

"Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Тюмень участвует в голосовании уже несколько лет подряд. Благодаря выбору жителей в нашем городе преобразилось множество пространств: в 2022 году – парк Пограничников, сквер Юристов, зеленые уголки на улицах Линейной, Малышева, 70 лет Октября; в 2021 году благоустроены сквер Железнодорожников, небольшие территории по ул. Щорса, 3, ул. Шиллера, 46, ул. Амурской, 68, ул. Мельникайте, 61.

В 2023 году жители Тюмени выбирают варианты благоустройства пяти территорий города - парк Константина Лагунова, сквера Леонида Згерского, и озелененных зон общественного пространства по ул. Мусоргского, 38, 40, Московский тракт, 163, Энергостроителей, 10.

Жители города Ишима могут выбрать один из двух предложенных проектов благоустройства территории, расположенной в районе многоквартирных домов по ул. Карла Маркса, д. 76, ул. Шарнова, д. 16а. Тоболякам предстоит выбрать проект благоустройства Сквера выпускников (Второй этап) в 7 мкр. города.

Основная цель федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"— сделать города комфортнее для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов. Нужно, по словам президента Владимира Путина, создать современную среду для жизни, преобразить города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие.