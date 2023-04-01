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Большое панно из вышивальных этюдов создают мастерицы Тобольского района

Общество, 15:01 23 апреля 2023

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Большое панно из вышивальных этюдов создадут мастерицы к 100-летию Тобольского района, сообщает администрация муниципалитета.

Такой подарок готовит местный совет ветеранов. Для юбилейного панно сделали более 120 тематических работ. На них изображены достопримечательности, животные и растения, которые можно встретить в районе.

Председатель совета ветеранов Надежда Фоминых рассказала, что коллективная работа рукодельниц тобольских сёл будет состоять из двух частей размером полтора на два метра.

"Уже готовы этюды. Теперь предстоит большая и кропотливая работа: собрать из частей единую композицию", - сказала она.

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