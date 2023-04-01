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Развязку на Червишевском тракте Тюмени построят до конца 2023 года

Экономика, 20:15 18 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развязку на Червишевском тракте в Тюмени построят до конца 2023 года. Объект возводится при поддержке федеральных средств, применяется механизм инфраструктурных бюджетных кредитов.

Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в программе "Час Тюмени" 18 апреля.

"Это средства, которые получает бюджет региона из федерации под льготные условия – 15 лет под 4,5 процентов годовых. Они целевые. На строящейся развязке по Червишевскому тракту работы идут активно. Прямой ход перекрыт уже, идет вынос инженерных сетей. К концу этого года объект будет сдан в эксплуатацию", - заверил Перевалов.

Подобный механизм инфраструктурного бюджетного кредита используется при строительстве улицы Фармана Салманова в Тюменской слободе. Как заметил начальник ГУС, это одна из основных магистралей данного района. Её строительство продолжится и в следующем году.

Также здесь до конца года построят школу на 1 тыс. 200 мест.

По словам Павла Перевалова, всего в Тюменской области в 2023 году будет 4 тыс. 262 новых учебных места. Это рекорд, ранее цифра составляла более 3 тыс. мест для школьников в год.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , Павел Перевалов , строительство развязок

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