Выставку армянского художника Алмура откроют в Тюменской филармонии

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Выставку армянского художника Алмура (Алванд Эмилевич Мурадханян) откроют в Тюменской филармонии перед заключительным концертом фестиваля Арама Хачатуряна 19 апреля в 19 часов. Организаторы обещают слушателям показать не только живописные работы художника, но и то, как он работает над ними.

"В этот вечер он напишет маслом групповой портрет трех девушек, одетых в армянский национальный костюм – тараз. Этот творческий перформанс организован совместно с Общественной организацией "Союз армян Тюменской области"", - рассказали в филармонии.

В концерте фестиваля принимают участие Тюменский филармонический оркестр, дирижер – Антон Лемехов, солистка – лауреат международных конкурсов Армине Григорян (фортепиано, Армения).

Впервые в Тюмени будет исполнена Симфония № 2, вошедшая в Золотой фонд военных симфоний, и Концерт для фортепиано с оркестром Арама Хачатуряна.

Билеты доступны по ссылке.