Жителям Тюменской области ответили на вопросы о денежном довольствии военнослужащих в зоне СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

204 тыс. рублей в месяц составляет минимальное денежное довольствие рядового, служащего по контракту и находящегося в зоне специальной военной операции. Командиры отделений получают по 232 тыс. рублей, замкомандиры взводов – по 242 тыс. рублей.

Специалисты военного комиссариата Тюменской области подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы о службе по контракту.

При заключении контракта о прохождении военной службы, подписанного не ранее 21 сентября 2022 года, и на срок не менее года, гражданину полагается единовременная выплата в 195 тыс. рублей. Кроме того, контрактники, имеющие статус ветерана боевых действий, получают ежемесячную доплату.

Предусмотрены дополнительные выплаты: за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника – от 50 тыс. до 1 млн рублей, за участие в активных наступательных действиях – 8 тыс. рублей ежедневно, за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов – 50 тыс. рублей.

Зачисление региональных выплат автоматически производится администрациями субъектов на основании данных военного комиссариата или пункта отбора.

Денежное довольствие зачисляется на любой банковский счет военнослужащего, к которому привязана карта платежной системы "МИР". Этот счет указывается при явке в пункт отбора или военкомат. Если карты "МИР" нет, военнослужащему откроют соответствующий счет в банке. На него же зачисляют выплаты от регионов.

Заключить контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ могут граждане России старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья. Для определения состояния здоровья нужно пройти медицинскую комиссию. Контракт заключается на один год, три года или пять лет. Место службы (воинская часть) и военно-учетная специальность определяются в пункте отбора на службу по контракту.

Один из частых вопросов от граждан - Если военнослужащий, участвующий в СВО, погибнет или скончается от ран, что будет с его долговыми обязательствами?

"Обязательства по кредитному договору прекращаются, долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, в том числе вследствие увечья, ранения, травмы либо контузии, а также, если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы членов его семьи в этих случаях также должны быть списаны", - прокомментировали в военном комиссариате Тюменской области.

Более подробную информацию можно получить в военкоматах региона, а также по телефону Единой горячей линии 122.