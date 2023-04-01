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Сервис подбора заведений общепита разработали тюменские студентки

Общество, 14:59 21 апреля 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сервис, формирующий подборку заведений общественного питания, разработали студентки ТюмГУ. Как сообщает пресс-служба вуза, работа проводилась в рамках дисциплины "Разработка систем обработки данных в предметных областях".

Жюри проходившего в Санкт-Петербурге XII конгресса молодых ученых признало исследование Елизаветы Егоровой и Елизаветы Чекановой одним из наиболее интересных и инновационных.

"Мы начали работу в этом направлении, когда заметили, что в больших городах бывает непросто найти хорошее заведение в соответствии с личными предпочтениями и бюджетом, – говорят студентки. – Разработка чат-бота стала интересным и увлекательным проектом".

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

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