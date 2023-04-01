Пермский театр показал на тюменской сцене спектакль "Катерина Измайлова"

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Спектакль "Катерина Измайлова", основанный на очерке Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда", представил тюменцам пермский академический "Театр-Театр" на сцене тюменского драмтеатра. Это история о первой в литературе женщине серийной убийце.

Как пишет "Тюменская область сегодня", одной из интерпретаций этого литературного произведения стала опера Дмитрий Шостаковича, которая легла в основу спектакля австрийского режиссера Мартина Кушей. В 2006 году он поставил "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича в Нидерландской опере. Его спектакль впечатлил художественного руководителя пермского театра Бориса Мильграма и вдохновил на собственное высказывание о природе разрушения человеческой личности, обесценивания человеческой жизни – как чужой, так и своей.

"На уровне сюжета, "Катерина Измайлова" – жуткая история, в которой нет ни одного положительного персонажа. Как правило, зрители не хотят заходить на территорию жестокости и мрака, а мне это кажется необходимым: на подсознании мы должны чего-то бояться в самих себе, ведь в каждом из нас есть добро и зло, свет и тьма. Трагедия человечества состоит именно в том, что злодеи не падают с луны – они возникают из нас", - говорит Борис Мильграм.

Спектакль сопровождался живой музыкой, где хор является действующим лицом – и комментатором, и соучастником, и голосом рока. Причем дирижер и музыканты симфонического оркестра "Театр- Театр" находятся на сцене.

"Этот прием очень оживляет театральную атмосферу и прекрасно переплетается с сюжетом. Для меня спектакль стал настоящим открытием, хотя я, безусловно, читала произведение Лескова, которое легло в основу постановки тюменского режиссера. После просмотра внутри осталось много вопросов, поэтому хочется додумать, дочитать, домыслить, узнать больше. Очень впечатлила мощная игра актеров, особенно главной героини. Считаю, что "Катерина Измайлова" - это событие для театральной публики нашего города", - поделилась впечатлениями тюменка Екатерина Масич.