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В Голышманово учредили памятную медаль к 100-летию городского округа

Общество, 15:31 26 апреля 2023

Памятную медаль "За заслуги – в год 100-летия Голышмановского городского округа" учредили к юбилею муниципалитета. Решение об этом единогласно поддержали депутаты местной думы, сообщает сообщает Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио".

Медаль носится на правой стороне груди. При наличии наград Тюменской области, располагается после них.

"Это одна из форм поощрения граждан за полезные обществу труды, в том числе за достижения в сфере экономики, производства, строительства, культуры, образования, здравоохранения спорта и ряда других сфер. Инициировать награждение могут глава городского округа, председатель думы, почётные граждане Голышманово. Награда не является государственной или ведомственной и не служит основанием для предоставления награждаемому каких-либо льгот", - пояснила заместитель главы муниципалитета, руководитель управления делами администрации Голышмановского городского округа Наталья Шахова.

Telegram-канал главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова (архив) | Фото: Telegram-канал главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова (архив)

Список граждан, представляемых к награждению, оформляется комиссией по наградам и почетным званиям при администрации Голышманово. Документ утверждается главой муниципалитета соответствующим постановлением.

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# Голышманово , памятная медаль

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