Более 130 тюменских педагогов досрочно вышли на пенсию в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

131 педагог досрочно вышел на пенсию в Тюменской области в 2022 году. Такое право работники сферы образования приобретают при достижении ими необходимой выслуги лет или специального стажа.

Как отметили в пресс-службе Социального фонда России по Тюменской области, в настоящее время в регионе досрочную страховую пенсию по старости получают 12 тыс. 230 педагогических работников.

"Основными условиями для досрочного назначения педагогам страховой пенсии являются не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов", – отмечено в сообщении.

Так, если педагог выработал необходимые 25 лет специального стажа в 2021 году, то право на страховую пенсию он будет иметь в 2024 году - через 36 месяцев со дня выработки специального стажа. Если специальный стаж был выработан в 2022 году, то право возникнет в 2026 - через 48 месяцев со дня выработки специального стажа. А если специальный стаж будет выработан в 2023 году и последующие годы — не ранее, чем через 60 месяцев со дня выработки специального стажа.

Специалисты ОСФР обращают внимание, что теперь при исчислении необходимой продолжительности специального стажа в него включаются не только периоды педагогической деятельности, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которое работодатель проводил в отношении педагогических работников. Главное, чтобы в это время за работником сохранялось рабочее место и средняя зарплата, а работодатель отчислял взносы на обязательное пенсионное страхование.