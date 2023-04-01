ФАС: СМС жителю Тюмени обошлось "Мегафону" в 150 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменское УФАС России возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе после поступления жалобы гражданина на смс-сообщение с рекламой строительной компании и предложением о покупке квартиры в Краснодаре.

"Гражданин никогда не обращался в указанную компанию, как, соответственно, и не предоставлял согласия на направление ему рекламы", - отмечено в сообщении пресс-службы Тюменского Управления федеральной антимонопольной службы России.

Утверждение специалистов "Мегафона" о том, что подписав договор на оказание услуг связи, гражданин предоставляет свое согласие на получение рекламы не только от Мегафона, но и от его партнеров, юристами признано ненадлежащим.

Частью 1 статьи 18 Закона о рекламе установлен запрет на распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, без предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Нарушение законодательства о рекламе установлено в действиях всех лиц, участвовавших в направлении гражданину ненадлежащего СМС-сообщения. Материалы для возбуждения административных дел направлены по подведомственности.

Со своей стороны, Тюменское УФАС России оштрафовало ПАО "Мегафон" на 150 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы оставил это решение без изменения.