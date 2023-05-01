Запись на вторую смену "Отрядов мэра" в Тюмени начнется 4 мая

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука

Онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра" в Тюмени стартует 4 мая в 10 часов на официальном сайте отряды-мэра.рф. Прием документов продлится с 11 по 17 мая.

Вторая трудовая смена для подростков от 14 до 17 лет пройдет с 10 по 14 июля. Рабочий день будет длиться три часа в день, зарплата составит 2 тыс. 320 рублей. Ребятам предложат порядка 50 направлений для работы, в том числе в сфере благоустройства и озеленения, организации досуга и спорта и других, пишет "Вслух.ру".

Для записи на смену необходимо предоставить паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, медсправку 086-у, справку о несудимости, реквизиты счета в банке для карты "МИР Моментальная", для ребят в возрасте 14 и 15 лет требуется также разрешение органов опеки и попечительства.

После окончания онлайн-записи желающие смогут подать заявку в резерв. Ребятам предложат работу, если по каким-либо причинам освободятся места. Кроме того, подросткам доступно трудоустройство в школах и учреждениях дополнительного образования.

Всего летом в Тюмени для ребят организуют четыре смены, три из которых десятидневные. Трудовое лето продлится до 18 августа.