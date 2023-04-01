Код моделирования и предупреждения эпидемий написали биоинженеры ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда Тюменского государственного университета стала одним из победителей в треке "Научно-исследовательское творчество", сообщает пресс-служба вуза. В состав команды ТюмГУ вошли аспирант Давид Агабалаев и студенты направления "Биоинженерия и биоинформатика" Светлана Рыкалина и Данил Вахитов.

Исследователи одержали победу в номинации "Эпидемиология и биоинформатика". В ходе конкурсных испытаний представители ТюмГУ написали код для анализа данных из файлов формата fasta и fastq, которые содержат сведения, собранные со всей страны, об РНК SARS CoV.

После обработки информации молодые ученые приступили к разработке и написанию математической эпидемиологической модели. В виде программируемого кода она должна отражать скорость распространения, а также учитывать ряд дополнительных параметров для более точного моделирования и предупреждения эпидемий в будущем.

"Мы изучали сырые лабораторные данные по коронавирусу и разрабатывали способ их обработки. Это важно для анализа и предсказания эпидемической ситуации. Наша команда собирается дописать предложенные решения и выложить программы для общего пользования", – рассказал Давид Агабалаев.

Эксперты высоко оценили работу специалистов Тюменского государственного университета, отметили как научную значимость, так и качество презентации. Представленные исследования могут стать основой для создания новых методов предсказания и анализа эпидемических процессов.