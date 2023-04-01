Более 900 тысяч рублей направит на свои проекты молодежь Тюменской области

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

952 тыс. рублей получат на развитие 13 проектов победители конкурса "Моя идея" в Тюменской области. Инициативы участников из Тюменского, Тобольского, Юргинского, Исетского районов и Заводоуковска эксперты признали лучшими в первую волну отбора. В целом на конкурс поступило 150 заявок со всего региона.

"Меня очень впечатлило, как выступали ребята. Отдельного уважения заслуживает готовность отвечать на сложные вопросы — каждый сражался за свою идею до последнего. С помощью таких конкурсов можно лучше понять, чем живут молодые люди и что их волнует на самом деле", — рассказал участник экспертного совета конкурса "Моя идея", член IV созыва Общественной палаты Тюменской области Алексей Ларионов.

По 100 тыс. рублей грантовых средств получили тюменцы Амит Камбодж и Дарина Чиркова. Проект Амита — патриотический спектакль "Музыка Свободы". В нем рассказываются подлинные истории трех ополченцев Донбасса. Дарина представила инициативу "В регистре": тюменцы узнают больше о донорстве крови и костного мозга, а также смогут стать ими.

Еще один победитель - Матвей Пряников вложит 90 тыс. рублей в развитие проекта "Лекарственные растения и где они обитают". Его экологическая инициатива познакомит горожан с основами фитотерапии и повысит уровень знаний о лекарственных растениях.

Отметим, что с 2012 года в конкурсе было поддержано 250 инициатив на сумму более 20 млн рублей. Конкурс "Моя идея" направлен на повышение качества инициатив и проектов лидеров общественного мнения Тюменской области, сообщает КП-Тюмень.