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В Тюменской области потушены два лесных пожара на площади 3 га

Происшествия, 10:30 30 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара, площадью в 3 га, ликвидировали в Тюменской области за прошедшие сутки. Действующих пожаров в регионе нет, но зафиксировано два новых, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области 30 апреля.

По погодным условиям на ближайшие двое суток в Уватской авиазоне установлен второй класс пожарной опасности, в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах – третий.

При обнаружении природного пожара нужно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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