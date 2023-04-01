В Тюменской области потушены два лесных пожара на площади 3 га

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара, площадью в 3 га, ликвидировали в Тюменской области за прошедшие сутки. Действующих пожаров в регионе нет, но зафиксировано два новых, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области 30 апреля.

По погодным условиям на ближайшие двое суток в Уватской авиазоне установлен второй класс пожарной опасности, в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах – третий.

При обнаружении природного пожара нужно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.