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В противопожарную службу Тюменской области войдут 13 постов из четырех районов

Общество, 14:27 30 апреля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

13 постов в Сорокинском, Абатском, Викуловском и Бердюжском районах войдут в состав противопожарной службы Тюменской области с 1 июля. Подразделения обеспечивают безопасность 209 населенных пунктов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для защиты населенных пунктов от природных пожаров создано девять опорных пунктов. Так, в Тюменском районе они есть в селах Успенка и Сазоново, поселках Новотарманский и Андреевский. В Нижнетавдинском районе – в селе Тюнёво, в Исетском районе – в селе Рассвет, в Ялуторовском районе - деревне Криволукской, в Ишимском районе - деревне Синициной, в Казанском районе - селе Большая Ченчерь.

Напомним, в областную противопожарную службу входят 534 человека, на вооружении — 71 единица техники.

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# пост , противопожарная служба

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