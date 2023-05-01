Более 40 тысяч заявок подали управленцы на конкурс "Лидеры России"

| Фото: лидерыроссии.рф | Фото: лидерыроссии.рф

Более 40 тыс. заявок из всех регионов России и 61 государства поступило на пятый сезон конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей" - "Лидеры России".

Тюменская область входит в топ-5 регионов страны по количеству поданных заявок, сообщает информационный центр регионального правительства.

При этом, по словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", и.о. ректора Президентской Академии Алексея Комиссарова, более 65% конкурсантов – это опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, 20% – участники в возрасте от 31 до 35 лет, 10% - молодые люди до 30 лет, 5% - участники старше 51 года.

В сезоне 2023 года добавлен новый этап: каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе "Лидеры России" можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.