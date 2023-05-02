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В Тюменской области ожидаются перебои в телевещании из-за профилактических работ

Общество, 18:26 02 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания планируются в Тюменской области с 3 по 30 мая, сообщает информационный центр регионального правительства.

На объектах телерадиосети РТРС будут проводиться плановые профилактические работы.

График работ представлен на карточке, а также на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении "Телегид".

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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