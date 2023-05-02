В тюменском аэропорту Рощино у жителя Баку изъяли гриль для шаурмы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пассажира рейса Баку - Тюмень остановили для проверки в зеленом коридоре аэропорта Рощино. У мужчины оказался багаж и коробка с грилем "Shawarma Maсhine".

По информации тюменской таможни, выяснилось, что гражданин является работником кафе, а установку турецкого производства планирует использовать в коммерческих целях.

"Согласно действующему законодательству аппарат для приготовления шаурмы не относится к товарам для личного пользования и подлежит обязательному таможенному декларированию", - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский.

По факту недекларирования товара таможенники возбудили дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП России. Гриль для шаурмы конфискован по решению суда.