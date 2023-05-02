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В Тюменской области обработали от клещей 793 гектара общественных территорий

Общество, 19:42 02 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

793 га общественных мест обработано от клещей в Тюменской области. Это территории массового отдыха, детских садов, объектов медицины, культуры и спорта, кладбищ, сообщает информационный центр областного правительства.

От клещевого энцефалита вакцинировались 79 тыс. 657 жителей региона. На сегодня это самая эффективная мера защиты. Привиться можно, обратившись в медорганизации по месту жительства и в частные центры.

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# вакцинация , клещи , обработка

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