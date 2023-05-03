На нефтеперекачивающей станции в Тюменской области успешно провели пожарное учение

| Фото: «Транснефть – Сибирь» | Фото: «Транснефть – Сибирь»

"Транснефть – Сибирь" провела плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Исетское" Тюменского управления магистральных нефтепроводов, сообщает пресс-служба компании.

Цель – подтверждение готовности персонала станции и Ялуторовского пожарно-спасательного гарнизона к ведению действий по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС на объектах нефтепроводной комапнии, а также проверка уровня подготовки начальствующего состава гарнизона по руководству тушением пожара.

По легенде учений при зачистке от донных отложений технологического резервуара в нем произошло возгорание. Условный пожар распространился по всей площади резервуара и внутри обвалования на территории 1 тыс. 800 кв. м. На соседние два резервуара перекинулся "огонь", под действием которого была нарушена целостность емкостей, возникла угроза их разрушения.

Оперативно прибывший на место происшествия первый расчёт пожарного поста, охраняющий ЛПДС "Исетское", провёл условную пенную атаку. Прибывший боевой расчет Ялуторовского пожарно-спасательного гарнизона провел охлаждение "горящего" резервуара. В учении были задействованы силы и средства ЛПДС "Исетское", региональной пожарной охраны МЧС, добровольная пожарная дружина производственного объекта - всего 51 человек. Использовалось 8 единиц пожарной техники.

Условное возгорание на ЛПДС "Исетское" ликвидировано в установленные сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.