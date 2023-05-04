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Ландшафтный пожар в Тюменском районе не угрожает домам, заявили в МЧС

Происшествия, 20:21 03 мая 2023

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Ландшафтный пожар в районе Салаирского тракта в Тюменском районе не представляет угрозы для ближайшего населенного пункта – села Салаирка.

Как отметили в МЧС России по Тюменской области, в настоящее время на месте продолжается работа по ликвидации возгорания. В ней задействованы 14 единиц техники и 43 человека, в том числе от МЧС 4 единицы техники и 14 человек.

"Площадь горения сухой растительности составляет около 70 га. На месте работают сотрудники авиалесоохраны, противопожарной службы субъекта и Главного управления МЧС России по Тюменской области. К тушению пожара привлечен вертолет МИ-8 со сливным устройством авиакомпании ЮТэйр", - отметили в ведомстве.

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# ландшафтный пожар

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