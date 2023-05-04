Ландшафтный пожар в Тюменском районе не угрожает домам, заявили в МЧС
Ландшафтный пожар в районе Салаирского тракта в Тюменском районе не представляет угрозы для ближайшего населенного пункта – села Салаирка.
Как отметили в МЧС России по Тюменской области, в настоящее время на месте продолжается работа по ликвидации возгорания. В ней задействованы 14 единиц техники и 43 человека, в том числе от МЧС 4 единицы техники и 14 человек.
"Площадь горения сухой растительности составляет около 70 га. На месте работают сотрудники авиалесоохраны, противопожарной службы субъекта и Главного управления МЧС России по Тюменской области. К тушению пожара привлечен вертолет МИ-8 со сливным устройством авиакомпании ЮТэйр", - отметили в ведомстве.