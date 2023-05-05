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За сутки в Тюменской области выявили 11 новых пожаров в лесах

Происшествия, 10:23 05 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 новых пожаров в лесах выявлено в Тюменской области за прошедшие сутки. Кроме того, в районах действуют 10 пожаров, пять из которых локализованы, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Также за сутки удалось ликвидировать один пожар.

В Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен третий класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне – четвертый класс пожарной опасности.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напоминаем, в Тюменской области действует особый противопожарный период. Жителям запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

В период особого противопожарного режима ужесточается ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Значительно увеличились и штрафы: на граждан - от 10 до 20 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей; на юрлица – от 400 до 800 тыс. рублей.

Сообщить о природном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары , противопожарный сезон

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